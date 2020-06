¿Piensa revelar el nombre de los responsables materiales o intelectuales de haberlo mandado a ultratumba?

No, ojo, a mí no me mataron. Vine acá a esconderme nomás. Pero estoy vivo.

¿Cómo logró entrar al más allá sin haber muerto?

Y bueno, son muchos años de dejar entrar gente a mis fiestas. Muchas de las personas que están acá me deben favores.

¿Siguió recibiendo amenazas en ultratumba?

No. O sea, en realidad sí, pero no de la misma gente, sino de los muertos que están acá, que me amenazaron con mandarme de vuelta al universo terrenal si no dejaba de decir estupideces.

¿Y le gustaría regresar al mundo de los vivos?

No sé, voy a ver. La verdad es que por acá se pasa bárbaro. Uno puede cumplir cualquier sueño. Fijate que yo en la Tierra soñaba con entrar a “Bailando por un sueño”, pero la tenía muy difícil. Acá entré en Gran hermano fallecidos al primer intento.