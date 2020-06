El número de jerarcas del gobierno que abandonaron sus cargos desde el 1º de marzo es bastante más alto de lo que cabría esperar en cuatro meses, y desde el Poder Ejecutivo reconocieron que la tendencia seguramente se mantenga. “Esto es terrible, todos los días alguien anuncia que se va. Estamos dando una imagen muy mala. No tenemos más remedio que empezar a dar número para que la gente renuncie. Si no, esto es un relajo”, declaró una fuente de Presidencia de la República. A partir de hoy, quienes deseen dejar el cargo de confianza que ocupan deberán iniciar un trámite online. La idea de las autoridades es que todo el proceso se pueda hacer a distancia, para evitar aglomeraciones. “Nosotros entendemos que haya mucha gente que se quiere ir. Es más, yo mismo a veces pienso en renunciar. Pero no hay que olvidar que estamos en plena emergencia sanitaria. Si dejamos que todos los renunciantes vayan a su lugar de trabajo, hablen con sus superiores, se despidan de sus compañeros, y todo eso, el riesgo de contagios se dispararía. Lo que hicimos fue reforzar el sistema informático para que no se cuelgue a cada rato por el aluvión de trámites”, agregó la fuente.

Si bien los renunciantes podrán ingresar sus trámites en el orden en que se anotaron, existe la posibilidad de que en casos “muy escandalosos”, como los de dirigentes de Cabildo Abierto, se les dé prioridad “para que se vayan lo antes posible”.