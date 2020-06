Varios dirigentes del sector colorado Ciudadanos le pidieron a su líder, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, que asuma su banca en el Senado cuando deje su cargo actual. El canciller ya anunció que piensa retirarse, pero aún no definió qué hará después. “Cuando decida qué es lo que quiero hacer con mi futuro me voy a reunir con el presidente Luis Lacalle Pou, porque él lo tiene que saber antes que nadie. Pero antes de reunirme voy a someterme a un test de orientación vocacional. Siempre he dicho que un buen político debe recurrir a los que saben. Por eso me voy a encomendar a los que saben y entienden por lo que estoy pasando”, explicó Talvi.

Cuando anunció su alejamiento de la cancillería, Talvi declaró que quería tener un papel más activo como líder de Ciudadanos, algo que como integrante del gabinete ministerial no podía hacer, aunque no quiso adelantar si pensaba desarrollar esa tarea desde el Parlamento. “Siento que debo aportar al gobierno desde otro lugar, pero también me gusta tocar la guitarra, la historia y arreglar computadoras. En esto último siempre fui bueno. Pero claro, una cosa es que te guste y otra cosa es dedicarte a eso. Ser historiador me interesa, porque de niño siempre leía historietas sobre temas históricos. El problema con esa profesión es que no tiene demasiada salida laboral. Son muchos los factores que uno debe tener en cuenta a la hora de definir su futuro”, explicó.