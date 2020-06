La Cámara de Senadores aprobó ayer la designación de varios cargos de dirección en empresas públicas y servicios descentralizados. Pero según pudo saberse sobre la noche, el Poder Ejecutivo daría marcha atrás con una de estas designaciones. Se trata de un jerarca que presentó un currículum con letra manuscrita y en tres hojas de Peppa Pig. “Nosotros no queremos ser obsesivos con los títulos y la experiencia, porque en el gobierno pasado había gente llena de estudios que no servía para nada. Pero este se pasó. Es mucho, incluso para un jerarca de la coalición multicolor”, aseguró un legislador del Partido Nacional. “Pero aclaro que fue por una cuestión de forma, no de contenido del currículum, porque, de hecho, está escrito con letra muy fea y no se entiende nada”, agregó.

El jerarca en cuestión reconoció que haber presentado su currículum en hojas del personaje infantil fue “un error”. “Lo que pasó fue que me llamaron para ofrecerme un cargo en el gobierno, y yo les dije que sí, porque, por más que nunca ocupé un cargo, siempre quise lo mejor para los uruguayos. Ahí mismo me pidieron que mandara un currículum, pero como justo estaba saliendo para el fútbol 5 y no podía llegar tarde, escribí algo en lo que tenía a mano. Me equivoqué. Igual a lo mejor me hacen un favor si no me nombran, porque me habían dicho que era algo fácil, pero si ya empiezan con que hay que escribir y todo eso, tan fácil no debe ser”.