Ayer el Parlamento trató dos de los temas más importantes de la agenda pública del momento: en la Cámara de Diputados se comenzó a debatir la ley de urgente consideración, y en la Cámara de Senadores se llevó a cabo la interpelación a cuatro ministros por la instalación de la segunda planta de UPM. Ambos asuntos se están tratando con una celeridad inusual, algo que forma parte de la estrategia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de hacer una gestión “ejecutiva”. “Desde antes de asumir venimos sosteniendo que hay que hablar menos y actuar más. Por eso vamos a seguir en este camino de pragmatismo y ejecutividad, y creemos que a este ritmo, para mediados de 2023 ya vamos a haber terminado el trabajo que teníamos pensado para todo el período”, señaló el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo. “La negociación de la LUC en la coalición fue un éxito, y eso debe inspirarnos”, consideró.

Lacalle Pou reconoció que su presencia en el palacio de las leyes tuvo como objetivo, además de presenciar el tratamiento de los dos asuntos mencionados, “venir a ver cómo viene la mano acá, qué cambios ha habido, qué cosas se mantienen y qué cosas cambiaron, porque mi objetivo es, una vez que haya terminado de hacer mi trabajo como presidente, volver a ocupar una banca como legislador. Obviamente no me voy a quedar dos años y medio sin hacer nada. Quiero que me asignen nuevas tareas, que pienso desarrollar con el mismo sentido de la urgencia y la ejecutividad”.