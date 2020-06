El equipo económico está trabajando en un plan para estimular a ciudadanos extranjeros a que trasladen su residencia fiscal a Uruguay. La iniciativa está pensada fundamentalmente para los ciudadanos de Argentina, y tiene en cuenta tanto la cercanía geográfica entre los dos países como los lazos que unen a los habitantes de ambas orillas del Río de la Plata. “Hay empresarios argentinos que no solamente veranean en Uruguay, sino que además lavan su dinero aquí. Algunos tienen décadas en el mundo del hampa y en todo ese tiempo siempre recurrieron a nuestro país para blanquear sus ganancias. De ahí a vivir acá hay solamente un paso”, indicó una fuente del Poder Ejecutivo. “Cuando una persona se dedica a los negocios turbios, generalmente quiere estar cerca de su fortuna, porque en el mercado irregular no hay tantas garantías. Y si a eso le sumamos que aquí hay una calidad de vida muy buena, creemos que la oferta de mudar su residencia fiscal es muy tentadora. Queremos que para ellos Uruguay no sea solamente un lugar para transformar el dinero sucio en limpio, sino también un hogar”, agregó.

Paralelamente a los cambios normativos para facilitar el cambio de residencia, el gobierno sustituirá la marca Uruguay Natural, presente en las campañas de promoción del país en el exterior, por la marca Uruguay Fiscal. “El coronavirus nos demostró que el turismo va y viene, pero los paraísos fiscales quedan”, reflexionó la fuente consultada.