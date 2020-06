¡Qué lejanos parecen ahora aquellos tiempos en que salíamos con los peques al parque a disfrutar del aire libre! Pues bien, esos tiempos están volviendo, y a varias mamis les preocupa haber perdido la práctica. ¿Seré capaz de seguirles el ritmo a los chicos? ¿Aún mantendré los reflejos para agarrarlos si se van a tirar a cruzar la calle? ¿Podré detectar a los niños de los carritos antes de que toquen a los míos? Tranquilas, chicas, esto es como andar en bicicleta: no se olvida nunca. No obstante, también debemos recordar que en la nueva normalidad hay nuevas preocupaciones. Es el caso de las maratones de la muerte que está organizando el gobierno estalinista y genocida de la Intendencia de Montevideo (IM). Se trata de una práctica extremadamente macabra, consistente en inundar las calles de enfermos de covid-19 para que la enfermedad contagie a la mayor cantidad de gente posible, y con ello fracase la estrategia del gobierno para combatir la pandemia. Como se sabe, el marxismo-guevarismo siempre busca que las cosas anden mal, porque esto les sirve de caldo de cultivo para imponer sus modelos totalitarios. Por eso, chicas, no les tengan miedo a los autos ni a las bicicletas. Alcanza con revisar, antes de salir, el calendario de eventos de la IM.