La Intendencia de Montevideo (IM) fijó el precio de la multa por no usar tapabocas en los ómnibus capitalinos. Quienes no utilicen este dispositivo sanitario deberán abonar 630 pesos, y en los casos de reincidencia incluso se puede perder la habilitación para usar la tarjeta STM. Pero las autoridades municipales tienen planeadas otras medidas para fomentar el uso de tapabocas. “Muchos usuarios comentaron que usar el tapabocas no sólo no les molesta, sino que hasta les parece mejor, porque con eso se siente mucho menos el olor putrefacto que suele haber en los ómnibus. Ahí se nos ocurrió la idea de aumentar el mal olor”, explicó un jerarca de la División Transporte de la IM. “No alcanza con presionar a la gente por medio de multas, lo que tenemos que hacer es amenazarlos con que no puedan respirar. Porque muchos se pueden arriesgar a que el guarda o chofer no los vea, o que los vea pero prefiera no denunciarlos, pero si no pueden respirar sin tapabocas obviamente lo van a empezar a usar”, opinó el jerarca.

Desde la comuna también se consideró la posibilidad de usar esta misma táctica para que las personas usen tapabocas en las jornadas “a cielo abierto” que se organizan en la rambla y en 18 de Julio, pero esto finalmente fue descartado. “Tendríamos que tener un generador de mal olor realmente enorme. En los ómnibus simplemente se trata de potenciar el olor nauseabundo que ya hay, pero en otros lados habría que arrancar de cero”, explicó el jerarca comunal consultado.