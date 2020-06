Hace unos años, la idea generalizada que había sobre M24 era “música y la audición del Pepe”. Con el tiempo, la radio fue sumando un perfil informativo, especialmente en la mañana, donde ahora están Info24 e Intercambio, con Gabriel Romano y Ana Laura de Brito, más las intervenciones de Víctor Hugo Morales desde Buenos Aires. Ahora la radio apuesta a atraer nuevas audiencias con su programación de la tarde. Este lunes se agregaron el deportivo Por decir algo, que pronto sumará la transmisión de fútbol encabezada por Martín Rodríguez, y el proyecto lúdico-periodístico de Andrés Reyes Todo por la misma plata.

Son “pases fuertes”: Martín Rodríguez viene del programa 13 a 0, que sigue en Del Sol, del multimedio Magnolio, y Andrés Reyes es parte del grupo de comunicadores que desde el 1° de junio se quedaron sin trabajo cuando Océano FM pasó a emitir exclusivamente música, en una movida opuesta a la de M24. La gente de Por decir algo, por su parte, quedó fuera de RadioMundo/En Perspectiva en abril, cuando la crisis sanitario-económica se reflejó en cambios de programación.

La nueva consigna de M24, que también renovó sus estudios, es “Escuchá distinto”. “Buscamos construir una forma distinta de hacer y pensar un medio de comunicación. Ver y analizar la realidad de otra forma y con otras visiones, que no siempre tienen espacio y voz en la mayoría de los medios nacionales. Consolidar una propuesta radial con identidad y mística propia, que permita reflexionar sobre nuestra realidad, desarmar lo que parece establecido”, dice Nicolás Pérez, gerente de la emisora.

Otro sentimiento

Por decir algo (o PDA, como le dicen ellos) comenzó en 2011 como un portal web. “Después hicimos toda la escalera”, dice Sebastián Moreira: “Hicimos radio digital en Mediarte, luego radio web como parte de En Perspectiva, luego radio AM en RadioMundo y ahora estamos en FM”. Con sus compañeros Facundo Castro y Felipe Fernández pronto comprendieron que querían ir más allá de la agenda de los “equipos grandes”, y luego también que no sólo querían hablar de fútbol, sino también de otros deportes. “Lo que hacemos ahora es contar historias sociales o políticas que tienen conexión con el deporte”, dice Castro. “Hoy el programa se centra en el trabajo de deportistas uruguayos que se destacan en el exterior”, agregan.

Los tres coinciden en que su salida de RadioMundo no se debió a un problema de agenda, sino a la “nueva normalidad” del mercado, ya que el programa siempre fue independiente de las competencias puntuales. Sin embargo, en esta nueva etapa Por decir algo se meterá de lleno en las transmisiones de fútbol cuando, en dos meses, recomience la actividad, y el equipo en la cancha tendrá como relator a Martín Tincho Rodríguez.

“Hace mucho tiempo sentía la necesidad de pasar a trabajar en una transmisión en la que pudiera relatar más partidos, después de un período muy lindo y muy extenso como relator suplente o segundo relator en 13 a 0, tanto en El Espectador como en Del Sol. Eso coincidió con la búsqueda del equipo de PDA de una nueva radio donde trabajar. En abril, casi una casualidad hizo que nos cruzáramos, reflotáramos un viejo proyecto, y lo que iba a ser un planteo de un programa radial terminó siendo un proyecto que incluía al programa más una transmisión. Pero la decisión la había tomado mucho antes. Ahora, quizás con menos determinación previa, ese encuentro no programado terminó haciendo que muy rápidamente se encauzaran las conversaciones con M24. Eso nos permite, en este momento bastante complicado para la economía y para los medios de comunicación, trabajar con todas las comodidades. Es una oportunidad inesperada y la valoro como encontrar plata en un bolsillo”, dice Martín Rodríguez.

El relator, que coconduce el informativo de TV Ciudad y cobró proyección internacional cuando en 2015 fue convocado por DirectTV para hacer transmisiones de la Copa América –y al que se puede leer con frecuencia en la diaria–, enfatiza la juventud del equipo.

“Tiene la ventaja del recambio generacional. Hay muchos veinteañeros, algún treintañero y pocos cuarentones. Hay transmisiones hiperconsolidadas, encabezadas por gente que tiene largas trayectorias en el periodismo deportivo. Nosotros queremos usarlo a nuestro favor, no sólo por mostrar la cédula, sino porque hay una propuesta discursiva, vinculada a los contenidos, a un tipo de relacionamiento, que tiende a una horizontalidad que no siempre se ha dado en las transmisiones de fútbol, que muchas veces están centradas en un liderazgo de alguien que transmite o comenta muy bien, pero que no siempre transmite la sensación de colectivo o que nosotros queremos transmitir, y que está asociada a valores de los que integramos el equipo y que apreciamos cuando se construye un proceso de clubes o de selecciones”.

Para él, todo esto se conecta con la organización cooperativa, en lo formal y en espíritu, que adoptó el nuevo proyecto: “Creo que es algo muy sano y viene potenciado porque nos dimos una forma de organización cooperativa que va a hacer que las decisiones se colectivicen. Ahí hay otra diferencia respecto de la forma tradicional de organización de las transmisiones de fútbol. Todo esto se genera en torno a PDA, que son más jóvenes que yo”.

Al núcleo de PDA se sumará, durante las transmisiones, otro ex 13 a 0, Santiago Díaz como comentarista, más Guzmán Montgomery como productor en la cancha, Sofía Romano como conductora de la previa desde estudios, donde también estará Juan Aldecoa, conocido para los lectores de la diaria por su trabajo en Garra, entre otras cosas. Santiago Castro, integrante de Deportivo Uruguay, el programa que conduce otra pluma habitual de estas páginas, Rómulo Martínez Chenlo, será el conductor suplente, en tanto Conrado Hornos será el encargado de lo que en radio se denomina la tarea artística.

M24 se sintoniza en 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Por decir algo va de lunes a viernes de 13.30 a 15.00. Todo por la misma plata va de lunes a viernes de 15.00 a 16.30. Universos paralelos va de lunes a viernes a las 21.00. Universidad de la plena va los sábados a las 21.00.

Lubo está

La impronta de Andrés Reyes atraviesa varios de los emprendimientos recientes de M24: tanto con su propia voz como encarnando al veterano periodista combativo Lubo Adusto, tiene intervenciones en PDA, en las transmisiones deportivas y, por supuesto, en Todo por la misma plata, un proyecto que engendró hace décadas y que mantiene en paralelo en forma de blog.

“Una luz apagada al final del túnel”: así abrió el programa de este lunes. “El nombre del programa se amolda a la idea de programa que tengo”, dice Reyes, que ha guionado murgas, ha escrito libros (sobre Nacional y sobre Fórmula 1), que ha estado en radio desde mediados de la década de 1990, cuando dejaba atrás la adolescencia y que hasta el 1° de junio era uno de los conductores de Todo pasa en Océano FM.

“Me dolió mucho más que nos levantaran el programa de la segunda mañana a principios de año que esto que pasó ahora, que medio que se venía venir, luego de que se cayó la compra de Azul y la venida de Orlando”, dice Reyes en referencia al cese de los programas en vivo en Océano y la especulación con la llegada de Pettinati a la radio de Pablo Lecueder.

Pettinati y La mesa de los galanes, en Del Sol, estarán en la misma franja horaria que Todo por la misma plata. “Sé que es un horario fuerte, en el que hay al menos dos pesos pesados, pero creo que hay público suficiente para todos. La idea va a ser hacer el mejor programa posible. Si nos ponemos a competir por rating vamos mal”, afirma.

Junto a Reyes estarán Belén Zorrilla y dos nombres que también aparecen firmando notas en la diaria: Diego Martini, socio habitual de Reyes, y Danilo Espino. “El programa va a tener varias cosas de las que hacíamos el año pasado en la segunda mañana de Todo pasa. Va a estar Adusto, el Preguntín, y algunos espacios nuevos también”, anuncia Reyes.

El Preguntín, para los que no lo saben, es el concurso de preguntas y respuestas que Reyes mantiene tanto dentro como fuera del aire desde hace décadas. Adusto, su personaje, conduce el espacio Coqueto Escenario, en el que comenta la realidad deportiva, política y social, con gran apertura a la autorreferencia.