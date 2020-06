Si bien se esperaba que la ley de urgente consideración fuera aprobada por la Cámara de Diputados tal como llegó desde la Cámara de Senadores, en estos días comenzó a manejarse la posibilidad de hacerle algunos cambios. Un legislador oficialista explicó: “El tema es que la ley se pensó para solucionar los problemas urgentes que tenía Uruguay al momento en que se redactó, pero desde entonces surgieron otros problemas importantes, como el tema del trabajo que necesita la madre de Fernando Cristino”.

Este es uno de los reclamos que le hizo el relacionista público a la vicepresidenta Beatriz Argimón en el famoso audio que se viralizó la semana pasada. “Si bien este gobierno está comprometido con el ahorro en los gastos del Estado, también lo estaba con usar a los más aptos para cada cargo y con establecer criterios de selección técnicos y no políticos, pero después de un par de meses eso pasó a la historia. Yo creo que el tema de no contratar más gente también puede pasar a la historia, sobre todo si tenemos en cuenta que acá de lo que se trata es de que no caiga un gobierno”, agregó el legislador.

Mientras tanto, ayer Argimón se reunió con legisladores de todos los partidos políticos para brindar explicaciones sobre el caso del audio viralizado. Un senador opositor consideró “insuficientes” las explicaciones. “Sigo sin saber qué es un tueco”, se quejó.