Mientras los principales festivales de cine cancelan sus ediciones habituales, la BBC lanzó su primer festival online gratuito, dedicado al documental, con el que se propuso desenterrar joyas ocultas y directores emergentes que se hayan atrevido a experimentar y contar “poderosas historias”. Para eso, convocó a un jurado de 18 profesionales, entre los que se encuentran directores y programadores de festivales, quienes nominaron 70 películas. El comité organizador de este encuentro seleccionó a siete finalistas, que se pueden ver en línea hasta el 24 de junio.

La recomendación de la brasileña Petra Costa (nominada al Oscar por su documental Al filo de la democracia) fue el emotivo film El campeón del mundo, por ser “una inmersión existencial en lo que significa ser humano”, desde la perspectiva de un “personaje improbable”. Costa se refiere a Antonio Osta, un fisicoculturista que fue bicampeón mundial uruguayo (campeón mundial amateur en Rusia en 2006 y campeón mundial profesional en Lituania en 2008) que conocimos en Clever (2015), la primera película de Federico Borgia y Guillermo Madeiro. Luego, por su gran magnetismo en la pantalla, lo volvimos a ver en este documental que sigue su recorrido y su vínculo con su hijo adolescente, hasta que fallece, en 2017.

A la cineasta brasileña le sorprendieron su “cuerpo fuerte”, su “alma vulnerable” y su gran sentido del humor, a la vez que registra un vínculo con su hijo “que lo desafía constantemente” y echa luz sobre muchos aspectos que definen la masculinidad: “En el apogeo de la cuarta ola feminista, esta película nos ofrece una visión única de los aspectos tóxicos de la masculinidad y su deconstrucción a través de intercambios humorísticos de un padre y un hijo”.

Los otros seis títulos en competencia son Tío Yim, de Luna Marán (México); Their Voices, de Eri Mizutani (Polonia); Chanson triste, de Louise Narboni (Francia); The First Line of China, de Hanwen Zhang (China); Infância Adolescência Juventude, de Ruben Gonçalves (Portugal), y Taraash, de Ishan Siddiqui (Reino Unido).

El público será el encargado de elegir al documental ganador de este festival; se vota en el sitio web de la BBC y hay tiempo hasta el 22 de junio.