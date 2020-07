Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Durante la tremenda crisis de 2002 hubo varias prioridades obvias y algunas cuya importancia no quedó en primer plano, pese a que era estratégica. Entre estas últimas estaba la necesidad de que la premura por superar los múltiples impactos sociales y económicos no implicara un menosprecio de los requisitos de calidad. En otras palabras, evitar cuanto fuera posible que los daños coyunturales se vieran acompañados por retrocesos a largo plazo. Esto no siempre se logró, y en algunas áreas seguimos pagándolo, de modo que es relevante aprender de aquella experiencia: algunas problemáticas actuales pueden ser oportunidades para acelerar soluciones que se habían postergado.

En el caso del transporte urbano de Montevideo, por ejemplo, la Intendencia ha propuesto a las empresas que brindan el servicio un cambio de criterios bastante profundo, apuntando a que no centren sus esfuerzos en vender la mayor cantidad de boletos que les sea posible, sino en cumplir con una serie de requisitos beneficiosos para los usuarios. La discusión está planteada, y más allá de que esa inciativa se acepte por completo o sea modificada, parece muy saludable que se trabaje sobre criterios de calidad, en vez de asumir que la crisis trae consigo un inevitable deterioro.

Las mismas consideraciones son válidas para el diálogo entre el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales sobre empleo que comenzará el lunes 3 de agosto. No hay duda de que el nivel de desocupación es “dramático”, como dijo el ministro Pablo Mieres, pero resulta alentador que entre los objetivos esté el de promover el “empleo de calidad”, en vez de dar por obvio que, ante la problemática actual, hay que resignarse a la perspectiva de trabajar más y peor por menos dinero. Sería muy bueno que esta mentalidad también esté presente cuando comiencen el debate y las negociaciones acerca de una reforma del sistema de seguridad social.

El desarrollo de test serológicos para detectar si una persona cursó la covid-19, desarrollados por la Universidad de la República, el Institut Pasteur y la empresa ATGen, con financiamiento local (de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación) e internacional, es una muestra de las capacidades que el país debe esforzarse por mantener y aumentar. Como dijeron el rector Rodrigo Arim y el investigador Otto Pritsch, los rápidos y beneficiosos resultados que se alcanzaron son producto de un prolongado proceso previo. Aplicar ahora recortes insensatos podría causar daños muy difíciles de reparar.

Desde el punto de vista del PIT-CNT, la ley de urgente consideración impulsada por el oficialismo compromete en varios sentidos la calidad de vida en Uruguay. Por ese motivo, la central expresa hoy, con una movilización, su rechazo a esa norma, y sigue considerando impulsar un referéndum contra parte de su articulado.

Finalmente, las actividades artísticas y culturales contribuyen mucho al avance cualitativo de la sociedad. Por eso es una buena noticia que, finalmente y tras muchos reclamos, el Poder Ejecutivo haya anunciado que habilitará la reanudación de la actividad teatral y el funcionamiento de los museos.

Hasta mañana.