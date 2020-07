La televisión local ya está promocionando la temporada 2020 de Cantando por un sueño, el programa de televisión argentino producido por Marcelo Tinelli. De todas maneras, aún no están definidos los nombres de todos los participantes. Uno de los puestos vacantes es el de la acompañante del presidente Luis Lacalle Pou. Un productor del Cantando explicó que “a Lacalle Pou no podemos ponerle cualquier pareja. Primero, porque es un presidente. Pero además, él es un punto fuerte del programa. Si queremos que se luzca tanto como en las entrevistas que lo hicieron famoso, hay que analizar el asunto con mucho cuidado y elegir a la compañera ideal”.

Periodistas de espectáculos de la vecina orilla coincidieron en que Lacalle Pou es uno de los concursantes que más prometen. “Es joven, es simpático, y además tiene una esposa que lo cela en las redes sociales, así que por ese lado pueden surgir varios escándalos interesantes”, dijo un panelista de Intrusos.

La presencia de Lacalle Pou es muy bien vista en Propuesta Republicana, el partido del ex presidente Mauricio Macri. “A lo mejor tenemos un presidenciable ahí. El tema de que no sea argentino complica un poco, porque según las leyes no puede ser presidente. Pero si le va bien en el programa, si mide bien y sigue en carrera durante varios meses, tenemos chances de que se apruebe una reforma constitucional que lo habilite”, declaró Jaime Durán Barba, ex asesor de imagen de Macri.