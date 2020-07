Los integrantes de Cabildo Abierto (CA) han sido acusados más de una vez de “homófobos”, a raíz de sus declaraciones públicas. Pero los liderados por Guido Manini Ríos siempre rechazaron esta calificación, y para reafirmar su compromiso “con la diversidad sexual en todas sus manifestaciones” decidieron impulsar la creación del Día del Amigo Gay. “¿Por qué, si hay días dedicados a la homofilia, a la malaria y a la esclerosis múltiple, no podemos tener un día dedicado a estos amigos que tienen este problema de salud”, se preguntó el senador de CA Guillermo Domenech, quien es el encargado de elaborar el proyecto que será presentado en el Parlamento. De aprobarse la ley, los amigos gays tendrán un feriado por año “para que puedan vestirse de mujeres y hacer cosas de homosexuales”.

Domenech contó en el programa Polémica en el bar que tiene un amigo gay “muy inteligente”, y que aún conserva en su biblioteca un azucarero que este le regaló a su ex esposa. De todos modos, aclaró que su partido “siente el más absoluto de los respetos por todos los homosexuales, más allá de si son inteligentes o no, o si regalan azucareros o no”. El senador también aclaró que cuando sugirió que se iba a aprobar una ley para obligar a todo el mundo a ser homosexual lo dijo como un chiste. “Eso no va a pasar por una ley. Eso va a pasar con el chip que nos va a poner Bill Gates en la vacuna contra la covid-19”, explicó.