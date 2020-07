El semanario Búsqueda publicó ayer que el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, les pidió a los integrantes de su partido que borraran los posteos “escandalosos” que puedan haber hecho en las redes sociales. La medida tiene como objetivo evitar las polémicas en las que se han visto envueltos varios dirigentes cabildantes por este tema, que en varios casos hicieron que perdieran sus cargos en el gobierno. Un dirigente de CA contó que luego del pedido “fui directo a mi Facebook y borré todos los insultos que había lanzado a los tupamaros, a los comunistas, al Frente Amplio en general, y al resto de los partidos políticos de Uruguay, con excepción de Cabildo. Ahora voy a tener que postear más cosas, porque el único posteo que me quedó fue una foto graciosísima de un lémur bebé”.

Hubo varios de estos casos en CA. Un diputado que tenía centenares de comentarios en Twitter contra “las feminazis, la izquierda Soros y los corruptos del Fraudeamplio” también decidió borrarlos. “Ahora en mi Twitter solamente tengo la foto de una pascualina que hice hace tres años y que me quedó con una pinta bárbara”. El legislador reconoció que está estudiando la posibilidad de cerrar su cuenta de Twitter. “La verdad es que no tengo idea de qué otra utilidad puede tener que no sea insultar a gente de izquierda. Voy a seguir probando con las fotos de comida, pero si veo que no tengo suficientes fotos lindas, cierro la cuenta”.