Difícilmente prospere el pedido de los legisladores de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Eduardo Lust al presidente Luis Lacalle Pou para que destituya al fiscal de Corte, Jorge Díaz, por haber iniciado una investigación administrativa contra la fiscal que archivó el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira. Es que un eventual cese del funcionario debería ser refrendado por tres quintos de la Cámara de Senadores, una mayoría que el oficialismo no tiene. Pero Lust afirmó ayer que la destitución podría prosperar en caso de que se lograse el apoyo de tres quintos de las Fuerzas Armadas. “Seguramente terminemos optando por este camino, porque a Cabildo Abierto le resulta más fácil obtener el apoyo de esa cantidad de militares. Sabemos que es un número alto, pero nos tenemos más fe con eso que con los legisladores”, explicó Lust.

En caso de que la propuesta de remover a Díaz no obtenga el respaldo de tres quintos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, Lust no descarta la posibilidad de que la decisión se tome por mayoría simple. “Eventualmente podríamos llegar a hacerlo, pero preferiríamos evitarlo, porque si la mitad más uno de los militares se enfrenta con la mitad menos uno, eso puede terminar en una guerra. Si, por el contrario, se juntan tres quintos, los dos quintos que se opongan no van a tener más remedio que rendirse ante la decisión de la otra fracción, por estar en inferioridad numérica”.