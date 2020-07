La renuncia de Ernesto Talvi a la política partidaria causó sorpresa en todos los partidos y sectores, incluyendo el suyo propio, Ciudadanos. Si bien desde allí aseguraron que la decisión del ex canciller no implica que el sector desaparezca, reconocieron que fue “un duro golpe” que los llevará “a replantearnos muchas cosas y a devolver los votos”. Según explicaron desde Ciudadanos, la devolución se hará a partir del lunes en la sede del grupo. Un integrante de la dirección del sector explicó que la decisión de devolver los votos “se tomó a pesar de que las listas no tenían impresas las condiciones de devolución en el dorso, porque la Corte Electoral no lo permite. De todos modos, es claro que la gente que votó a Talvi esperaba otra cosa, así que sería desleal quedarse con los sufragios”.

Desde Ciudadanos recomiendan ir “lo más temprano posible” a buscar el voto, ya que “hay como 300.000 personas que tienen derecho a hacerlo y se pueden armar colas muy grandes”. De todas maneras, el dirigente consultado aclaró que “si alguien quiere donarnos su voto a pesar de que no cumplimos con lo que se esperaba de nosotros, nosotros estamos más que agradecidos. Honestamente los vamos a necesitar”. Fuentes de Ciudadanos confesaron que allí aún no se decidió si se adoptará una “campaña de lástima” que desaliente a las personas a retirar su voto, o una “campaña de miedo” que señale los peligros de que esos votos terminen en manos de Julio María Sanguinetti”.