Luego de la renuncia de Ernesto Talvi a la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores comenzaron a circular versiones sobre un posible mal relacionamiento con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El ex canciller reconoció que desde que se alejó del cargo no volvió a hablar con el mandatario, pero aclaró que no hay conflictos entre ellos, algo similar a lo que respondió sobre su relación con el ex presidente Julio María Sanguinetti, con quien tampoco se habla. “La prensa hace muchas especulaciones, pero para tener una relación fluida y respetuosa con alguien no es necesario hablarse todo el tiempo. Es más, yo hace varias semanas que no hablo conmigo mismo, y a pesar de eso no es que esté distanciado de mí ni nada por el estilo”, declaró el líder de Ciudadanos en una entrevista publicada ayer. “No voy a negar que tengo discrepancias con mi yo interior, pero eso es natural en la actividad política. Lo que importa es que la relación que mantengo conmigo mismo se da y seguirá dándose en los mejores términos, porque yo soy una persona madura y sensata, y yo también, y porque el espíritu republicano de los padres fundadores de nuestra República así nos lo reclama”.

Consultado sobre los motivos por los cuales ya no mantiene diálogos interiores, Talvi se limitó a responder: “Eso no me corresponde a mí decirlo. En todo caso, pregúntenme a mí, pero yo no quiero seguir alimentando polémicas”.