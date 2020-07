El diputado Daniel Peña, el único legislador del Partido de la Gente (PG), reconoció ayer que ya no tiene ningún tipo de vínculo con el fundador de la agrupación, Edgardo Novick. “No sabemos dónde está”, declaró a la prensa. El resto de los socios de la coalición multicolor están preocupados por la situación, y en los próximos días seguramente arrojarán una candidatura en las inmediaciones de Nuevocentro Shopping “para ver si aparece y podemos atraparlo, porque la verdad es que si una candidatura a edil, alcalde o lo que sea no lo atrae lo suficiente como para salir de la madriguera en la que se encuentra, no sé qué podría hacerlo”.

Es que dentro de la coalición ven la disolución del PG como un “problema importante”, ya que si termina de desaparecer, “el relato que armamos de los cinco partidos gobernantes ya no va a tener validez”. Un dirigente del Partido Nacional explicó que “a la probable desaparición del Partido de la Gente podría sumarse la del Partido Independiente, que está al borde del abismo. Y si a eso le sumamos que Cabildo Abierto no para de tirarnos piedras, al final lo que va a quedar es la vieja coalición de blancos y colorados haciendo los mismos desastres de siempre. Así no vamos a poder mantener el poder”.

Con respecto a la estrategia a adoptar en caso de que Novick aparezca, las fuentes explicaron que “en primera instancia la idea es convencerlo de que esa candidatura vale la pena, a fin de que se mantenga en la política. Si eso no funciona, vamos a tener que sedarlo, encerrarlo en una jaula y sacarlo para las fotos”.