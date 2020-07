La Justicia sigue investigando la megacausa por las irregularidades cometidas por los directores de ANCAP durante los gobiernos del Frente Amplio (FA). Las últimas indagatorias están centradas en el uso de la avioneta de Alur por parte del ex presidente de esa empresa Leonardo de León y el ex presidente de ANCAP Raúl Sendic. El fiscal del caso, Luis Pacheco, adelantó que piensa agregar un nuevo cargo contra ambos ex jerarcas: el de “uso irresponsable de bienes del Estado”. Según explicó, “pedimos un informe sobre el uso de la avioneta, y una de las conclusiones de los peritos es que es prácticamente un milagro que esa aeronave no se haya caído cuando Sendic iba arriba”. Según el trabajo de los expertos en temas aeronáuticos, el ex vicepresidente “salvó su vida” cada vez que voló. Pacheco explicó que “las tasas de siniestralidad de este modelo en particular son muy bajas, por lo que es muy seguro. Pero por otro lado, las estadísticas sobre Sendic muestran que averió todo lo que tocó. Así que más allá del riesgo para su vida, que es una cuestión personal, el ex presidente de ANCAP puso en riesgo el patrimonio del Estado”.

Desde el FA reconocen que Sendic tiene “una capacidad extraordinaria para arruinar todo lo que toca”, aunque confían en que sus acciones no seguirán afectando negativamente la imagen del partido. “De hacer eso ahora se encargarán los nuevos jerarcas, como Nicolás Cendoya”, vaticinó una fuente frenteamplista.