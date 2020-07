¡Sí! ¡Claro que sí! Siempre es buen momento para ampliar el jardín, porque los chicos crecen y necesitan cada vez más espacio. No es lo mismo practicar rugby a los tres años que a los 13, y lo mismo corre para el jockey. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿hacia dónde lo ampliamos? Sacarle lugar a la casa no debería estar entre las opciones, claro. Por eso, lo más recomendable es comprar un terreno lindero al nuestro. Lo ideal para quienes están en Montevideo es que el terreno llegue hasta Canelones, porque parece casi un hecho que el marxismo-leninismo va a mantener el gobierno de la capital por cinco años más, así que tener un rinconcito de libertad en el jardín es una excelente idea. Ustedes me dirán que aparentemente Canelones tampoco va a lograr liberarse del yugo estalinista en las municipales. Es cierto, pero no olvidemos que Canelones es el interior, por lo que hay esperanzas de que allí el aire de libertad que recorre el medio rural se imponga sobre los fétidos aromas de la burocracia estatista de impronta montevideana.