“El mapeo de activos es un instrumento y al mismo tiempo un producto de la estrategia de territorialización de la perspectiva étnico racial afro hasta 2025. Tienen el mismo nombre: Afrodescendencia resiliente”, explica Patricia Fernández Rielli, consultora en el tema, perteneciente a la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes, de la Intendencia de Montevideo. Se trata de un mapa, organizado en diferentes categorías, que es producto de una construcción colectiva. Quedó activo el 1º de julio, en la inauguración del Mes de la Afrodescendencia, y pretenden seguir ampliándolo mediante un llamado abierto, vigente hasta el 31.

Con esa metodología ya se logró el objetivo trazado: armar una red con los concejos vecinales y municipios de Montevideo. Antes de eso ya hubo una red de agentes comunitarios afrodescendientes, promovida por la Unidad Temática de los Derechos de los Afrodescendientes (que en 2016 pasó a ser la actual secretaría, sumando a pueblos originarios y poblaciones migrantes). “El mapeo muestra un proceso de identificación de casi 200 activos”, señala Fernández. Para entender qué consideran “activos”, como admite, “la definición bastante amplia que se utiliza se basa en la estrategia de resiliencia, que Montevideo tiene a nivel de red con otras ciudades del mundo”.

En concreto, la invitación es a que “cualquiera pueda postular personas, grupos, asociaciones, instituciones, emprendedores, un referente en cualquier área, puede ser en su barrio o en la música, que aporte algo positivo a la comunidad o pueden ser espacios físicos, desde calles hasta monumentos. Por ejemplo, espacios como la playa Pocitos, que fue un lugar de mujeres lavanderas, africanas y luego afrodescendientes”.

A propósito, la consultora anunció que en pocos días se llevará a cabo un acto que intentará resignificar ese espacio público: “El 25 de julio, que se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinoamericanas Caribeñas y de la Diáspora, vamos a hacer una intervención con el apoyo de la comisión barrial de La Mondiola, un barrio conformado a partir de la llegada de estas mujeres que en Montevideo colonial lavaban desde la puerta de la Ciudadela, pasando por la playa Ramírez hasta el Arroyo de los Pocitos”.

Entre tanto, llenando el formulario disponible en ladiaria.com.uy/U4q todos los ciudadanos pueden postular activos, y con esa información la secretaría definirá su inclusión o no en el mapa. “Hay otro criterio importante: la persona que se propone tampoco tiene que ser afrodescendiente. Cuando hablamos de afrodescendencia, como es algo tan complejo, no lo encontramos solamente por ascendencia fenotípica o genealógica; un caso que vemos repetidamente son las comparsas y las casas de religión afro, y cómo la mayoría de quienes practican esas expresiones culturales no son afrodescendientes”, concluyó.

Desafío JK Rowling

La autora de Harry Potter, JK Rowling, invita a los jóvenes artistas a ilustrar El Ickabog. Esta historia se revelará a razón de uno a tres capítulos diarios, de lunes a viernes, a lo largo de siete semanas. El concurso durará hasta el mediodía del 24 de julio, y sólo pueden participar niños de entre siete y 12 años. Un jurado seleccionará 34 ilustraciones para llevar la serie a la página impresa cuando se publique en su totalidad. Para consultar los relatos y participar: elickabog.megustaleer.com/concurso.

Relato interior

“No se trata de un ejercicio literario, sino de escribir desprejuiciadamente”, sostienen la periodista Jeannette Sauksteliskis y la fotógrafa Magela Ferrero, quienes el 23 de julio abrirán nuevamente el círculo de escritura que dieron en llamar “Reservas naturales” y que funciona en la esquina de Lorenzo Carnelli y Durazno, en la singular tienda Objeto Único Distinto. El taller se extenderá durante cuatro jueves. Por inquietudes hay que comunicarse con [email protected]

Textos escénicos

“Dramaturgia del deseo” fue el nombre que encontró Luciana Lagisquet para el taller de escritura online que coordinará entre agosto y noviembre. Para preguntarle más, escribirle a [email protected]

Miradas emergentes

Entre el 13 y el 17 de julio la realizadora Leticia Jorge (Alelí, Tanta agua) se conectará tres veces, de 20.00 a 22.00, para llevar a cabo “Reflexiones sobre la dirección de actores”. Los encuentros son propiciados por La Emergente y para anotarse conviene escribir a [email protected] o comunicarse con los teléfonos 099405006 y 099990183.

Desde el mismo centro cultural, pero del 13 al 27 de julio, Federico Puig y Felipe Ipar propondrán miradas sobre el “nuevo teatro contemporáneo en Montevideo”, el teatro en red. Serán cinco instancias, lunes y jueves de 17.30 a 19.00, en modalidad mixta, virtual y presencial.