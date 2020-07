Ayer se supo que Daniel Radío, quien a comienzos de este período había sido designado secretario nacional de cuidados, dejará su cargo y pasará a ocupar la secretaría general de la Junta Nacional de Drogas. Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que se trata de un hecho “altamente positivo”, ya que “es la primera vez que alguien de este gobierno no es cesado por ineptitud o comentarios escandalosos que llevan a que haya que esconderlo debajo de una piedra, sino que simplemente pasa a ocupar otro cargo”.

Es que el número de jerarcas cesados en los cuatro meses que van de este período de gobierno es tan alto que ayer llegó a especularse con que se le hubiera pedido la renuncia al presidente Luis Lacalle Pou. El detonante de la versión fue una foto en donde se ve al mandatario practicando surf. Pero anoche él mismo se encargó de aclarar que seguirá en el cargo. “Me hice un huequito en mi agenda para hacer un poco de surf, pero no, no me cesaron, ni renuncié ni nada por el estilo. Sigo siendo presidente y espero entregar la banda presidencial el 1º de marzo de 2025, como está establecido en la Constitución”, declaró Lacalle Pou.

Desde el Partido Nacional creen que es “altamente improbable” que el presidente sea cesado de su cargo. “Eso solamente se puede hacer desde el Parlamento, en donde no se lograrían las mayorías, o mediante un golpe de Estado, que difícilmente ocurra, porque con Cabildo Abierto en el gobierno no hay necesidad”.