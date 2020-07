El miércoles, tras visitar la Torre Ejecutiva y reunirse con Luis Lacalle Pou, el propietario de Buquebus, Juan Carlos López Mena, dio a entender que en breve se retomaría el turismo desde Argentina hacia Uruguay. Estas declaraciones molestaron al presidente, quien cuestionó al empresario por haber hecho un anuncio por su cuenta. “En este país no puede venir un empresario argentino y arrogarse el derecho de hacer anuncios como si fuera una especie de vocero del gobierno. Eso lo pueden hacer solamente los empresarios uruguayos”, afirmó. El mandatario agregó que eso corre también “para todas las decisiones que supuestamente toma el gobierno, y para todos los artículos de ley que supuestamente redacta. Estar detrás de estas maniobras es algo que les está permitido solamente a quienes pagan sus impuestos aquí”. Es que el presidente quiso dejar bien en claro que esta política no está inspirada “en algún sentimiento de xenofobia, y ni siquiera en un chovinismo que no tiene lugar en el mundo moderno”. “Los argentinos que tramiten su residencia fiscal aquí en Uruguay podrán tener el derecho de decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer”, indicó. Lacalle Pou agregó además que para tener derecho a manejar los hilos del poder hay algunos requisitos. “Se deben tener los impuestos al día, y en el caso de los evasores, deben haber defraudado exclusivamente a las autoridades tributarias uruguayas”.