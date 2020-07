La posible partida de Lionel Messi de Barcelona, sobre la cual la prensa deportiva viene especulando desde hace varios días, sería un cimbronazo para los hinchas culés, que nunca lo vieron jugar con otra camiseta. El histórico número diez azulgrana reconoció que tomar tamaña decisión sería “muy difícil”, aunque también dio motivos por los cuales quiere irse. “Los años que pasé en Barcelona fueron hermosos, los mejores de mi vida, pero siento que me llegó el momento de crecer, de convertirme en un adulto, de afrontar mis responsabilidades”, declaró en una entrevista. “Crecí mucho en este club, pero siento que si no exploro otros territorios voy a seguir siendo un niño toda mi vida. No es nada en contra del Barcelona, es a favor de mí y de mi proyecto de madurar”, agregó.

Los directivos del Barça planean hacer todo lo posible para que Messi se quede, aunque reconocen estar un tanto “desconcertados” por su planteo. “Si lo que quiere es crecer físicamente, o sea, tener el tamaño de un adulto, bueno, la verdad es que no podemos hacer más de lo que ya hicimos. Ahora, si lo que quiere es abandonar ese aire y esas actitudes de preadolescente, en ese caso quizás lo podamos ayudar. Estaríamos más que dispuestos a pagarle un tratamiento psicológico que lo ayude en este momento tan especial de su vida, que es el momento de la madurez. Pero primero nos tiene que aclarar qué es lo que quiere”, declaró un directivo del club catalán.