La decisión del Frente Amplio (FA) de no apoyar el nombramiento del ex diputado colorado Washington Abdala como embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos generó críticas por parte del Partido Nacional. El senador nacionalista Gustavo Penadés opinó que el FA rechaza a Abdala porque es un “gran confrontador” del presidente venezolano Nicolás Maduro. Penadés consideró también que “los feroces cuestionamientos que le lanzó al Guasón mientras ocupaba el cargo de Batman tampoco le cayeron bien al Frente Amplio, que, como se sabe, siempre tiende a defender a los delincuentes y a justificarlos por haber tenido una vida difícil”. El senador recordó además que “en su visión anticuada del mundo al Frente le molesta que una persona sea millonaria y tenga a su mayordomo trabajando para él 24 horas al día”.

Si bien el FA es el único partido que no votará la venia de Abdala, su nombramiento generó algunas incertidumbres en la interna de la coalición de gobierno. “Yo no tengo nada en contra de Abdala. Es al contrario, y por eso me preocupa que si es embajador ante la OEA no le va a quedar tiempo para ser Batman. Por un lado sé que vamos a tener en esa organización a un férreo defensor de la democracia y las libertades. Pero por otro lado temo que la ciudad quede en manos de los delincuentes. Capaz que hay que retrasar el nombramiento y esperar a que aparezca un Superman”, declaró un dirigente colorado.