Robert (contrabandista interno): “Es obvio que esos delitos bajaron por efecto de la pandemia y el confinamiento. La prueba está en que subieron los casos del cuento del tío por teléfono. Los ladrones no dejaron de robar, sino que cambiaron de método. Esto demuestra que el gobierno está cumpliendo con sus promesas, porque la educación claramente está mejor. Para rapiñar no se necesita mucho, pero para hacer el cuento del tío hay que tener un mínimo de instrucción. Orgulloso de este gobierno”.

Sabrina (profesora de autoaprendizaje): “Me parece una excelente noticia, porque ya había habido una baja, pero era de un mes con respecto a otro mes que no entendí si correspondía al gobierno del Frente Amplio o al actual. Era tan confuso que no sabía a quién tenía que criticar y a quién tenía que felicitar. Esto claramente es un logro del gobierno actual. Si siguen presentando los datos con tanta claridad, los voto de nuevo. Si la vuelven a enquilombar, voto al Frente”.

Marisa (cajera y pensadora fuera de la caja): “Espero que Jorge Larrañaga no se envalentone con esta baja y le dé por reforzar sus medidas, porque el helicóptero ese que sobrevuela la ciudad me tiene podrida. La verdad, prefiero que me roben de vez en cuando a tener que escuchar ese ruido todas las noches. No sé por qué no usan un dron de esos chiquitos. Mi sobrino tiene uno y no hace nada de ruido. Con los policías debe ser como con los guardas, que los usan porque no saben qué hacer con ellos”.