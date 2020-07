Antonia (restauradora de cuadros y modelos): “Con la vuelta a clases me saqué de encima a mis hijos, así que si vuelve el fútbol me saco de encima a mi marido los fines de semana y me quedo feliz. Y ojo que yo antes de la pandemia era feminista y no creía en los estereotipos de género, pero después de unos meses encerrada en casa con mi familia me convencí de que al final mi abuela tenía razón. Ahora quiero que me echen del laburo así me puedo quedar en casa mirando telenovelas y tejiendo crochet”.

Mauro (cirujano plástico 100% reciclable): “Es fundamental que vuelva el fútbol, sobre todo por esta moda que apareció hace un par de años de que los jugadores escriban libros. Fijate que si mientras había actividad se llenó de libros escritos por ellos, con seis meses de ocio seguramente escribieron diez veces más. Este fin de año se va a llenar de libros de futbolistas, eso ya no lo podemos evitar. Pero hay que trabajar para que el fin de año que viene volvamos a la normalidad”.

Leontina (imitadora de espejos): “Creo que es bueno que vuelva, pero hay que evitar las aglomeraciones. Los cuadros chicos ya no pueden jugar en canchas chicas. Que jueguen en el Centenario, así las 350 personas que los van a ver mantienen el distanciamiento. Y los grandes que jueguen en el medio del campo y que pongan las fotos de los hinchas alrededor. O sea, no sería una tribuna, porque todas las butacas estarían al ras del suelo, pero no importa, porque las fotos no ven el partido. Nadie pierde”.