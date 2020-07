Tras el anunció del Frente Amplio de que no votará la designación del ex diputado colorado Washington Abdala como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), desde el gobierno ratificaron que la postulación se mantendrá. Esto generó repercusiones en ámbitos diplomáticos continentales. “A mí me divirtieron mucho ver los videos del supuesto embajador designado vestido de Batman, creo que fue un chiste muy bueno. Pero creo que no es bueno mantener la broma. Primero, porque pierde gracia. Pero además, hay cuestiones importantes que abordar. Espero que en breve nos digan el nombre de la persona que realmente eligieron para el cargo”, declaró un diplomático mexicano.

Un funcionario de la delegación argentina ante la OEA se expresó en un sentido similar. “Yo no sabía quién era Abdala, y cuando me metí a buscar en internet qué había hecho ese tipo, me cagué de la risa. Me dije ‘qué boludo que soy, cómo caí’. Tengo que reconocer que fue muy divertido, pero los tiempos apremian, así que nos tendrían que decir quién iría de verdad. Hay un tiempo para las bromas y hay un tiempo para trabajar en serio”.

A pesar del anuncio oficial del gobierno uruguayo, una fuente de la cancillería reconoció que allí se está evaluando la posibilidad de retirar la candidatura de Abdala. “A mí siempre me pareció algo ridículo, pero bueno, son acuerdos de cúpula. De todas maneras, creo que sería una buena oportunidad para decir que era todo una joda y salvarnos de este papelón”.