A medida que se acerca el 27 de setiembre son cada vez más frecuentes los spots televisivos y radiales y la publicidad callejera de los candidatos a intendentes y alcaldes. Pero la gran novedad este año son las publicidades que se viralizan a través de Whatsapp y redes sociales, un fenómeno que muchos consideran divertido, pero que para el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene un costado “oscuro y peligroso”. “A la gente le llegan esos audios con canciones inusitadamente malas o videos de candidatos volando y se ríe, pero no sabe que detrás de eso hay un problema gigantesco que es el creciente nivel de consumo de drogas lisérgicas en el interior del país”, aseguró un jerarca de la cartera.

Un experto en adicciones que trabaja en la Facultad de Medicina consideró que estos materiales “tienen unos niveles de inventiva y de originalidad similares a los que se ven en los productos de la contracultura hippie de los años 60. Pero no debemos olvidar que esa generación fue muy creativa pero también resultó muy dañada por la droga”. El experto consideró que “si no hacemos algo por frenar esta epidemia de consumo de sustancias psicodélicas, corremos el riesgo de que se produzcan daños muy graves e irreversibles. Nos estamos exponiendo a que haya departamentos enteros en que las personas ya no se comuniquen como seres humanos normales, sino a través de mensajes y canciones como los que vemos en esos videos”.