Tras anunciar su retiro total de la actividad político-partidaria, Ernesto Talvi aclaró que no se desvinculó de su sector, Ciudadanos, y aseguró que piensa seguir “aportando desde el llano” y ejerciendo un liderazgo “moral e intelectual”. El ex canciller aún no había dado pistas de cuáles serían las actividades concretas a las que se dedicaría, pero ayer finalmente anunció que su “aporte al país” será liderar el Segundo Éxodo del Pueblo Oriental. Se trata de una iniciativa que, según su impulsor, llama “a todos los habitantes de los departamentos donde triunfe el Frente Amplio en setiembre a abandonar sus hogares en busca de la libertad”. Precisamente ese será el nombre del campamento que Talvi instalará en el departamento de Rivera, “uno de los últimos reductos de ese modelo republicano que surge a principios del siglo XXI como síntesis del batllismo clásico y el liberalismo contemporáneo”.

“Invito a todos mis compatriotas a que recorramos juntos este camino, que seguramente va a ser arduo, pero en el que me van a tener siempre al firme como un líder enérgico pero que también sabe trabajar en equipo. Sé lo que hago. Siento que nací para esto y que estoy en el lugar del mundo al que pertenezco. No los voy a defraudar”, declaró Talvi en el discurso de lanzamiento de su proyecto. Allí recordó su experiencia al frente de la evacuación del crucero Greg Mortimer. “Yo supongo que esto es algo más o menos parecido. Seguro que me voy a sentir a gusto”.