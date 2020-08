Dos días atrás se conoció una noticia que aparentemente significaba un nuevo capítulo en la guerra comercial y geopolítica que enfrenta a China y Estados Unidos: el presidente de ese país, Donald Trump, anunció su intención de prohibir la aplicación Tik Tok, de origen chino, porque considera que puede ser utilizada por Pekín para recabar información sobre millones de estadounidenses. Pero fuentes gubernamentales aseguraron que el motivo de la eventual prohibición es otro. “Trump está intentando desde hace tiempo aprender a utilizar Tik Tok, pero no lo logra. Y eso lo pone de muy mal humor, porque sabe que si quiere transmitir mensajes racistas, misóginos o xenófobos que les lleguen a los jóvenes, Twitter ya no lo sirve, porque ellos no lo usan”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca. “Él tiene muy claro lo que quiere transmitir, pero se confunde con el tema de la música, los doblajes y los videos que van para adelante y para atrás”, agregó la fuente.

Un vocero de Tik Tok aseguró que por el momento no tienen planes para abandonar Estados Unidos, y de hecho dudan de que Trump llegue a cumplir su amenaza. “Nuestras computadoras ya analizaron los perfiles de millones de estadounidenses y llegaron a la conclusión de que Trump no va a ganar las elecciones, sino que va a ser derrotado por Joe Biden, quién estará en el poder ocho años y será el último presidente de Estados Unidos antes de que el país se transforme en una provincia china”.