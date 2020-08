Tal como ocurre en casi todos los países en donde se produce el formato, la versión uruguaya de Masterchef tendrá una versión para famosos. Los participantes, que fueron anunciados en su totalidad la semana pasada, llegan al concurso con diferentes expectativas. Uno de ellos reconoció que tiene “grandes esperanzas” de que estar en Masterchef celebrity le sirva para volverse famoso. “Hoy en día no me conoce nadie. Hay algunas personas que me siguen en las redes, pero nada más. La verdad es que como famoso soy un desastre. Y para colmo, no sé hacer nada, así que mis chances de volverme famoso por hacer algo productivo son casi nulas. Así que participar en un programa de celebrities me viene bárbaro”. Este participante reconoce que siente “un poco de miedo ante la posibilidad de que la gente empiece a reconocerme por la calle, porque es una sensación que jamás experimenté”. De todas maneras, confía en que será capaz “de mantener los pies sobre la tierra y seguir siendo ese muchacho de barrio completamente anónimo”.

Pero este no sería el único caso de un famoso que participa en el programa motivado por el sueño de ser famoso. Otro de los participantes explicó que uno de los motivos por los que aceptó formar parte de la versión famosos de Masterchef es que le gustaría volverse famoso para que en el futuro lo inviten a participar en la versión famosos. “Es un sueño simple, pero es mío”, declaró.