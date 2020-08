Uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Álvaro Villar, lanzó la semana pasada dos propuestas que generaron polémica en la interna: un debate con la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, y una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Tras varias idas y vueltas, finalmente la Mesa Departamental del FA decidió que ninguno de sus candidatos participe en el debate ni asista a la reunión. El presidente de la fuerza política, Javier Miranda, declaró: “Sabemos que a los compañeros candidatos esto les puede caer mal, pero tienen que entender que es por su bien. Porque últimamente no se estaban comiendo todas las verduras del plato, y eso es muy malo. Tienen que alimentarse bien. Si dejan el plato limpio, pueden salir y hacer lo que quieran. Pero si no, lo lamento: no hay reuniones ni debates”. Consultado sobre si un cambio de actitud de los candidatos podría modificar la postura de las autoridades departamentales del FA, Miranda respondió: “Por supuesto que sí. Nosotros no tenemos nada en contra de que se diviertan. Pero tampoco queremos malcriarlos”.

Las declaraciones de Miranda no fueron bien recibidas por otro de los candidatos frentistas. Daniel Martínez escribió en Twitter: “¿Y yo qué tengo que ver? ¡Yo no hice nada! ¡Siempre lo mismo, los otros hacen lo que quieren pero soy yo el que se la termina ligando!”.