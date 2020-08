Esta no va a ser una Noche de la Nostalgia más. A causa de la emergencia sanitaria, no va a ser posible armar las tradicionales fiestas y bailes del 24 de agosto que tanto nos divierten a quienes ya somos adultos pero nos sentimos jóvenes en nuestro interior. Pero a no alarmarse, porque siempre nos queda la opción de hacer una fiesta en casa. ¿Por qué no? Un globo de espejos, unos discos del Club del Clan y un poco de cotillón alcanzan y sobran para que tengamos una noche de los recuerdos para el recuerdo. Lo único que debemos cuidar es mantener bajo el volumen de la música, porque estamos en plena campaña electoral para las departamentales y no sería raro que este 24 de agosto los inspectores de la Intendencia Soviética de Montevideo salgan a buscar pretextos para multar a la gente de bien, con el objetivo de disimular el gigantesco déficit de la comuna capitalina y hacerles creer a los votantes que la economía hiperplanificada y los planes quinquenales funcionan.