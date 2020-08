El Poder Ejecutivo presentará en pocos días la Ley de Presupuesto, que tendrá importantes recortes en casi todas las áreas del Estado. Las principales figuras del gobierno insisten en que estos recortes son necesarios debido al déficit fiscal que dejaron los gobiernos del Frente Amplio. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, denunció que en las administraciones pasadas “se gastó mucho y se gastó mal, porque la mayoría de los programas estatales no cumplen con su cometido fundamental, que consiste en volver a los millonarios más millonarios aún, de modo que puedan encabezar la recuperación moral y económica del país”. Según el jerarca, esto es especialmente notorio en los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “El Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, no ha logrado elevar el margen de ganancia por la venta de ganado Hereford. Creo que deberíamos preguntarnos si realmente se justifica gastar dinero en un sistema de cuidados que no incremente las ganancias de los estancieros”.

Pero el titular de la OPP aclaró que no todos los casos de “gasto sin retorno” se dan en el Mides. “En la enseñanza también pasa. En los comedores escolares, por ejemplo, se gasta cada vez más dinero. Sin embargo, la ganancia por tonelada de soja exportada sigue estable. No estamos en contra del gasto, pero queremos que el gasto traiga resultados positivos para el pueblo oriental, que está encarnado en los empresarios malla oro”.