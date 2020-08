El miércoles salió a la luz un documento interno del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), elaborado por técnicos de la cartera, en el que se alerta por los efectos negativos que podrían tener los recortes presupuestales impuestos por el gobierno, a los que define como “mutilación”. El presidente Luis Lacalle Pou consideró que el uso de ese término es “un poco duro” y reclamó a los técnicos que lo recorten por lo menos 30%. “Estamos firmemente convencidos de que hay que seguir usando calificativos para nuestras decisiones en materia de presupuesto. Lo dijimos en la campaña electoral y lo reiteramos. Pero también creemos que no se pueden despilfarrar letras de esta manera. “Mutilación” es una palabra de diez letras que el país, hoy por hoy, no se puede permitir. Por eso les pedimos a los autores del documento que la reduzcan o la cambien por una más corta, como podría ser “ahorro”. Reitero, no se trata de no usar palabras. Se trata de hacer un uso más eficiente de ellas”.

El subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, coincidió con el presidente, y agregó que “‘mutilación’ es una palabra que puede funcionar en países del primer mundo, como en los europeos, en donde la gente es más leída. Pero en Uruguay, una palabra tan larga no la lee nadie. Por eso solicitamos que se utilice alguna más corta, menos ambiciosa, pero más adaptada a la realidad local”.