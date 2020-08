Las últimas encuestas de intención de voto para las elecciones departamentales del 27 de setiembre dan cuenta de un crecimiento de la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, que acortó algunos puntos de la ventaja que le lleva el Frente Amplio. Raffo considera que este aumento se debe “a que estoy prestando atención a muchas cosas de Montevideo que la gente no conoce, como por ejemplo que su nombre viene de ‘monte sexto de este a oeste’”. La candidata denunció que “hay un Montevideo oculto que el Frente Amplio no quiere que se conozca, también a nivel histórico. Pero yo estoy acá para contar la verdad. El Cerro vendría siendo el ‘monte’. ‘Vi’ viene de la v y la i, que es seis en números romanos. Y ‘deo’ es ‘de este a oeste’. Ese es el origen del nombre, y cuesta creer que haya estado tanto tiempo oculto. Esta opacidad no es buena para la democracia y no es buena para los montevideanos”.

Luego de realizar este descubrimiento, Raffo está tratando de averiguar quién fundó la capital. “Con mi grupo de asesores creemos que fue un ciudadano español cuyo apellido empieza con z. Pero somos responsables, así que antes de anunciar algo nos queremos asegurar de que ese algo sea cierto. Si queremos que la gente nos vote necesitamos ser serios y creíbles, y no tirar cualquier cosa como si en lugar de estar haciendo política estuviéramos en una red social”, declaró la candidata de la coalición multicolor.