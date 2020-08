Ramona (odontóloga portátil): “Me causa gracia la gente que se comió el verso de que fue un accidente con nitrato de amonio. Esta explosión fue causa de la lucha entre Sadam Husein, que no está muerto, y Osama Bin Laden, que tampoco está muerto, por el control político de Estado Islámico. Cuál de los dos estuvo detrás de este atentando en concreto no te lo podría decir, porque todavía no terminé la traducción del blog iraní de donde saqué esta información”.

Edward (masajista de momias): “Creo que Uruguay se está perdiendo la oportunidad de fabricar nitrato de amonio, porque claramente va a empezar a escasear. El tema es que siempre la estamos corriendo de atrás. Mientras que acá el tema recién se está empezando a discutir a nivel del gobierno y de los líderes morales y religiosos de la Nación, los chinos ya deben estar llenado los barriles para exportar a todo el mundo. Así nunca vamos a dejar de vender vacas y soja”.

Filipa (cerrajera encerrada): “No podemos sacar conclusiones apresuradas, es momento de pensar con claridad. Yo estuve buscando en internet y sé que el Colorado Liberman no tuvo la culpa, porque no hay fotos que lo relacionen con el Líbano. O sea, a mí me hubiera encantado hacer un meme con eso, pero si no hay evidencia, me tengo que quedar con las ganas. Ahora voy a ver si tengo suerte con mi búsqueda de la relación entre el nitrato de amonio y la hidroxicloroquina”.