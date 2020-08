El gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo desplegarán un importante operativo de fiscalización en la víspera del feriado del 25 de agosto para evitar que se realicen fiestas clandestinas de la Noche de la Nostalgia. Pero las autoridades temen que este operativo no sea suficiente, ya que habría un vacío legal que permitiría la realización de fiestas en caso de que estas no pasen música de mala calidad de los 70 y los 80. “Más allá de que en las comunicaciones de las autoridades no se dice específicamente, se sobreentiende que una Fiesta de la Nostalgia debe incluir canciones del Club del Clan, Air Supply, George Michael, Lionel Ritchie y artistas por el estilo. Pero si alguien hace una fiesta y evita pasar esta música altamente desagradable, entonces ahí habría un vacío legal”, advirtió un experto en derecho constitucional de la Universidad de la República.

Desde la Intendencia de Montevideo (IM) admiten que este tema causa “cierta preocupación”, ya que en estos casos los inspectores podrían estar inhabilitados para imponer multas o solicitar clausuras. De todos modos, los jerarcas comunales estiman que no habrá muchos casos de fiestas en las que no se pase música de mierda. “Tarde o temprano alguien se va a emborrachar y va a poner algún tema de Mecano. Ahí nuestros inspectores, que van a estar al acecho, van a clausurar la fiesta”, auguró un funcionario del Departamento de Espectáculos Públicos de la IM.