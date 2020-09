Ayer se supo que el ex diputado nacionalista Carlos Iafigliola, integrante de la llamada “bancada evangelista”, fue designado recientemente asesor del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Cuando se conoció la noticia muchos pusieron en tela de juicio las credenciales de Iafigliola para ocupar ese cargo, pero el dirigente se defendió. “Mis mejores credenciales son las propuestas que hice a poco de llegar, como exigirles a los cristianos uruguayos que le paguen un monto fijo de dinero por mes a Antel para poder comunicarse con el Señor”. El asesor dijo que la medida no tiene como objetivo aumentar la recaudación de la empresa. “La idea no es recaudar más ni sacarle dinero a la gente. El tema es que hoy por hoy cualquiera puede arrodillarse frente a la cama por las noches y hablar con Dios, pero eso no implica un compromiso real. La única manera de que la gente se comprometa con el Salvador es haciendo un aporte económico”, afirmó.

Otra de las propuestas de Iafigliola es que Antel apueste fuerte a la televisión, algo que en principio choca con los planes del gobierno. “El tema no es televisión sí o televisión no. El tema es qué televisión queremos. Yo creo que si Antel tiene un canal de televisión que promueva valores cristianos y le recuerde a la gente cosas importantes como tomar el agua santificada y lavarse con el jabón de la descarga, entonces la inversión está más que justificada”.