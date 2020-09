Una conductora de Televisión Nacional del Uruguay (TNU) dio positivo a un test de coronavirus, y debido a esto se activaron todos los protocolos sanitarios. En un primer momento se suspendió el ingreso de entrevistados, pero, ante el aumento de los casos, ayer de noche se decidió cerrar las puertas de la televisora y no dejar salir a nadie. A raíz de esto, el programa La hora de los deportes cambiará de formato y se transformará en la versión uruguaya de Gran Hermano. “Yo siempre dije que había que transformar las crisis en oportunidades. Y bueno, ya que tenemos a Alberto Sonsol, Jorge da Silveira y a Federico Buysan encerrados, me dije: ‘¿Por qué no compramos los derechos de Gran Hermano y armamos un programa?”’, explicó el productor de Gran Hermano Uruguay.

Sonsol aseguró estar “muy entusiasmado” con el nuevo formato, pero reconoce que también siente “un poco de miedo”. “Hice de todo durante mi carrera en los medios, pero pasarme dos semanas conviviendo con el Toto da Silveira ya es otra cosa. No sé cuánto aguantaré su nivel de negatividad. Voy a tener que pegar muchos alaridos para neutralizarlo”. Da Silveira, mientras tanto, también cree que está ante uno de los desafíos más importantes de su carrera. “Yo me llevo muy bien con mis compañeros, pero sé que el encierro a veces hace que los ánimos se caldeen un poco. Por suerte estoy acostumbrado a no escuchar cuando me hablan, así que no creo que logren sacarme de quicio”.