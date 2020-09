Los tres postulantes a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio cerraron su campaña en un acto conjunto realizado el sábado pasado. Allí aprovecharon para lanzar sus últimas propuestas antes de la votación del próximo domingo. Una de ellas, presentada por Daniel Martínez, consiste en renovar el barrio donde actualmente funciona el Mercado Modelo. El candidato se comprometió a comenzar las obras tres meses antes de las elecciones de 2025. “Si me eligen intendente, y salvo que haya alguna pandemia, el viernes nueve de mayo vamos a estar inaugurando este nuevo barrio, justo a tiempo para que los vecinos puedan ir a votar tranquilos, sin que tengan que desviarse por cortes de calle ni nada de eso”, dijo Martínez en su discurso. También aclaró que en caso de pandemia “las obras obviamente se van a retrasar, pero como las elecciones seguramente se pospongan por el mismo tema, la inauguración del nuevo barrio Modelo se va a realizar el viernes antes del domingo de la votación, sea en mayo de 2025, en setiembre de 2025 o en mayo de 2039. Es un plan a prueba de balas”.

Martínez recalcó su compromiso de llevar a cabo el proyecto. “Hay políticos que en campaña prometen mucho pero después se olvidan, entre comillas, de lo que prometieron. En mi caso, si me olvido es por el estrés, pero mis asesores me lo van a recordar. Pero olvidarme entre comillas no, eso no va a pasar”.