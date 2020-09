Tal como preveían todas las encuestadoras, la candidata por la “coalición multicolor” al gobierno capitalino, Laura Raffo, no logró los votos suficientes para desplazar al Frente Amplio del poder. Por tratarse de una economista sin militancia política previa, todos asumieron que si no ganaba las elecciones iba a volver a la actividad privada, pero la situación podría ser menos simple de lo que parece. Ayer trascendió que la Universidad de Montevideo, donde Raffo hizo un máster en Administración de Empresas, le va a retirar su título. “La política de la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía es muy clara: si uno de nuestros egresados pisa un asentamiento irregular, pierde su título. El tema es que tras el contacto con este tipo de ambientes el economista ya no vuelve a ser el mismo. Las defensas contra el populismo que les inculcamos durante su trayectoria académica ya no son iguales. Se vuelven vulnerables al estatismo y al socialismo”, explicó un representante de la casa de estudios.

Raffo seguramente enfrentará escollos también a nivel laboral. “Nadie se lo va a decir en la cara, pero la verdad es que Laura está marcada. Obviamente todo el mundo sabe que todo eso de entrar en asentamientos, subirse a los ómnibus y comer panchos en la calle era parte de la campaña electoral, y que si ganaba las elecciones iba a gobernar para el lado correcto. Pero ya no podemos confiar en ella como antes. El riesgo de que se haya contaminado es muy grande”, declaró un empresario.