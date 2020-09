El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, anunció la semana pasada el plan de obras de su cartera para el próximo quinquenio. El aspecto más novedoso del plan es la instalación de peajes en la periferia de Montevideo. La oposición criticó este punto y Heber respondió asegurando que los peajes serán “baratos”, y además adelantó que no todo el mundo deberá pagarlos. “Para nosotros es muy importante que las tasas o los impuestos no terminen afectando los negocios, por eso los empresarios ‘malla oro’ van a estar eximidos de pagar no sólo los nuevos peajes de Montevideo, sino los de todas las rutas nacionales”. El ministro consideró que “si empezamos a colocarles trabas a los empresarios, se enlentece la generación de riquezas y de trabajos y todos perdemos. Gracias a que los empresarios ‘malla oro’ no se van a tener que detener a pagar peaje, todos los uruguayos van a tener más trabajo y van a poder pagar el peaje. Es un negocio en el que todo el mundo gana. Es muy lógico. No sé por qué a la izquierda le cuesta tanto entenderlo”.

Para facilitar la operativa de los peajes, estos estarán divididos en tres secciones: la primera, destinada a quienes paguen en efectivo; la segunda, para quienes lo hagan mediante telepeaje; y la tercera, la de los empresarios. “Van a tener un carril vip con restaurantes, piscinas, spas y varias cosas más que ellos precisan para generar riquezas”, explicó Heber.