La jornada electoral del domingo transcurrió sin grandes sobresaltos, tal como suele ocurrir en Uruguay. Sin embargo, ayer por la noche se supo que en realidad no todo fue tan calmo. Desde la Corte Electoral informaron que un grupo de hackers intentó ingresar al sistema informático de la corporación para alterar los resultados. “El objetivo de los piratas informáticos era aumentar el caudal de votos de Daniel Martínez para que ganara. Eso, y que el virus que se intentó introducir en el sistema se llamaba Vamoarriba, nos llevó a pensar que el ataque provino desde el entorno de Martínez”, explicó un ministro. El hecho fue denunciado a la división de delitos informáticos del Ministerio del Interior, y tras algunas pesquisas pudo establecerse que los responsables del ataque fueron los nietos de Martínez. Tras conocerse la noticia, el ex candidato pidió “tolerancia” hacia sus nietos. “Perdonen a los gurises, yo creí que estaban chochos de la vida de que me iba a dedicar a cuidarlos, pero se ve que no era tan así”.

Desde el Frente Amplio explicaron que no hay ninguna intención de pedir un castigo a los nietos del ex intendente, aunque la situación causó preocupación. “Nosotros estábamos jugados a que Daniel se fuera a cuidar a los nietos, tal como había dicho. Si no es así, bueno, no podemos hacer nada, pero esto no puede significar que vuelva a la política. Que se dedique a otra cosa. Nietos, Defensor, actividad privada, andar en bicicleta, lo que sea. Pero política no”.