El discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, en el cierre de la Expo Prado, en el que afirmó que las desigualdades de ingresos son algo natural en los seres humanos y que además están estrechamente vinculadas al esfuerzo personal, generaron duros cuestionamientos por parte del Frente Amplio y del PIT-CNT. Pero lejos de amilanarse, Capurro redobló la apuesta e hizo nuevas declaraciones sobre el tema. “La clave para que una persona prospere en la vida es el esfuerzo. Y hay que destacar especialmente el esfuerzo que hace el espermatozoide por fecundar al óvulo. Ese proceso es fundamental para que la persona pueda nacer en un hogar de altos ingresos, y de esa manera heredar el capital necesario para ser un paladín del país productivo”. El ruralista dijo que hay diferencias “naturales y deseables” entre los espermatozoides. “Aquellos que se esfuerzan lo suficiente y logran crear un ser humano que nace en un hogar de altos ingresos, y por lo tanto es rico el resto de su vida, son los que precisa la sociedad para avanzar, prosperar y generar trabajo. En cambio, las células reproductivas masculinas que no se esfuerzan y terminan generando personas que nacen en hogares pobres, y por lo tanto son pobres el resto de su vida, son las que no hacen grandes aportes a la sociedad. Es el orden natural de las cosas y no debemos cuestionarlo. Lo que importa acá es que el esfuerzo es la clave del progreso”.