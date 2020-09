El enfrentamiento entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el Poder Ejecutivo por el control de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) tuvo a comienzos de semana una vuelta de tuerca con el anuncio de la comuna de que no cederá más los terrenos de su propiedad para que funcione ahí la central mayorista. Pero desde el gobierno nacional ya anunciaron que no piensan quedarse “con los brazos cruzados” ante esta movida de la IM. “Ya le pedimos un presupuesto a una empresa alemana para comprar cuatro dirigibles que van a servir para mantener en el aire a la Unidad Agroalimentaria. Si la Intendencia no quiere cedernos los terrenos, perfecto, que no lo haga, pero el espacio aéreo es nuestro”, indicó una fuente del Ejecutivo. En caso de que este proyecto sea inviable, el gobierno nacional tiene el firme propósito de buscar otras alternativas. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, declaró: “Ese mercado lo vamos a manejar nosotros, sea en la tierra, en el mar o en el aire. Si lo de los dirigibles no funciona, vamos a construir una plataforma en el mar, similar a las petroleras, y allí va a funcionar la Unidad Agroalimentaria”. Sobre la posibilidad de expropiar los terrenos de la IM para que al gobierno capitalino no le sea posible mantener el control, Uriarte reconoció que es un camino “poco probable”, ya que “la idea es quedarnos con la unidad sin gastar un peso”.