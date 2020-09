Durante el interrogatorio del fiscal Rodrigo Morosoli al senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos por el caso de las confesiones del represor José Gavazzo, que se llevó a cabo el año pasado, el ex comandante en jefe del Ejército declaró varias veces que le dio toda la información “a Menéndez”. Estas declaraciones fueron vistas con escepticismo por Morosoli, a quien le llamó la atención que no hubiera habido testigos. Manini Ríos aclaró ayer que, contrariamente a lo que interpretó en su momento el fiscal, él no se estaba refiriendo al fallecido ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez. “Yo nunca hablé del ministro. Yo me refería a Menéndez, un amigo invisible que tengo desde la infancia y con el que hablo cada tanto. Es por esto que no hubo testigos”, explicó el senador de CA en declaraciones a la prensa formuladas ayer. “Mis contactos con Menéndez se suelen intensificar cuando estoy ante una situación angustiante. Y haberme enterado de los horrores cometidos por Gavazzo me llenó de angustia. A eso le atribuyo yo el hecho de que Menéndez se me haya aparecido tantas veces en esa época. Yo le conté todo y la verdad es que me sentí mucho mejor”.

Cuando un periodista le señaló que sus confesiones a ese ser imaginario no podrían ser interpretadas como un aviso a sus superiores acerca de los delitos que reconoció Gavazzo, Manini Ríos se limitó a declarar: “Eso es discutible, pero, en todo caso, lo podemos analizar cuando yo pierda mis fueros y el caso haya prescrito”.