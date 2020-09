La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores tratará hoy el desafuero del ex comandante en jefe del Ejército y senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos. Se da como un hecho que el desafuero no será aprobado ni en la comisión ni en el plenario de la cámara, ya que el del propio Manini Ríos sería el único voto favorable dentro del oficialismo. De todas maneras, el senador ya solicitó que se le permita emitir el voto después de que todos los senadores oficialistas lo hayan hecho. “Me comprometí a no oponerme a mi desafuero, así que voy a votar a favor. Pero eso no quiere decir que quiera ir preso”, declaró. Manini Ríos aclaró que no desconfía de la palabra del resto de los senadores del oficialismo ni cree que exista el riesgo de que anuncien su voto en contra pero finalmente terminen votando a favor de la pérdida de fueros. “No es una cuestión de desconfianza, lo que pasa es que alguno de los senadores se puede distraer y terminar votando al revés. Simplemente quiero asegurarme”.

En el Partido Nacional consideraron que los miedos del líder de CA son “infundados”. Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, declaró: “Los nacionalistas siempre estuvimos comprometidos con la búsqueda de la verdad, cueste lo que cueste, y si honrar ese compromiso implica tener que perdonar a Manini Ríos por haber ocultado la verdad, vamos a hacerlo, por más raro que suene un razonamiento de esta naturaleza”.